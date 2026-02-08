Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati: pesa un ultimatum sul matrimonio

Dopo tre anni insieme, Elodie e Andrea Iannone si sono allontanati senza annunci ufficiali. Vacanze separate, sparizioni dai social e voci insistenti su un futuro mai condiviso fino in fondo.

Dopo circa tre anni di relazione, Elodie e Andrea Iannone avrebbero messo fine alla loro storia lontano dai riflettori. Nessun comunicato, nessuna spiegazione pubblica: semplicemente, hanno smesso di mostrarsi insieme. Niente più foto condivise, uscite pubbliche azzerate, feste trascorse separatamente.

Il segnale più evidente è arrivato durante le festività natalizie, trascorse ognuno per conto proprio. Da quel momento, l’assenza reciproca è diventata costante e, per molti, indicativa di una rottura ormai definitiva.

Secondo quanto filtra dagli ambienti vicini alla coppia, alla base della separazione non ci sarebbe un tradimento. A pesare sarebbe stata invece una diversa visione del futuro. Iannone avrebbe espresso il desiderio di fare un passo avanti, chiedendo maggiore stabilità e prospettive concrete, fino a porre un vero ultimatum sul matrimonio.

Elodie, al contrario, non si sarebbe sentita pronta ad affrontare un impegno di quel tipo. Né nozze né figli nel breve periodo, né una vita già incanalata in schemi definiti. Una distanza che, con il tempo, avrebbe reso inevitabile l’allontanamento.

La separazione sorprende anche per il tempismo. Solo poche settimane prima, la cantante parlava del rapporto in termini sereni e affettuosi durante alcune apparizioni televisive. Nessun accenno a crisi in corso, almeno in pubblico.

Entrambi hanno sempre difeso la propria privacy e continuano a farlo anche ora. Non arrivano conferme ufficiali, né smentite. Nel frattempo circolano ipotesi su nuove frequentazioni, ma restano voci senza riscontri diretti.

Elodie è stata vista spesso con alcune amiche del suo entourage, mentre su Iannone si rincorrono indiscrezioni legate a vecchie conoscenze. Per ora, però, nessuno dei due ha scelto di chiarire pubblicamente cosa sia accaduto davvero.