Elodie e Andrea Iannone verso il matrimonio? L'anello all'anulare accende i sospetti

Elodie e Andrea Iannone potrebbero essere pronti a compiere il grande passo: le voci su un possibile matrimonio si fanno sempre più insistenti. L'attenzione dei paparazzi è stata catturata da un anello apparso sul dito anulare sinistro della cantante, mentre i due passeggiavano insieme per le vie di Milano. I dettagli suscitano curiosità e speranze nei fan.

Un semplice dettaglio ha scatenato i rumors su un possibile matrimonio tra Elodie e Andrea Iannone. La cantante è stata avvistata per le vie del centro di Milano in compagnia del pilota, con cui fa coppia fissa dal 2022, ma a catturare davvero l’attenzione dei paparazzi è stato un anello “sospetto” al dito anulare sinistro.

I due sono stati fotografati da Chi mentre si spostavano a bordo di un'auto nuova fiammante, guidata da Iannone. Dopo aver parcheggiato, si sono scambiati un bacio affettuoso e si sono diretti verso il ristorante giapponese Nobu, dove li attendeva anche il fratello del pilota. Un momento di vita quotidiana che avrebbe potuto passare inosservato, se non fosse stato per quel gioiello mai visto prima al dito di Elodie.

Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha evidenziato come l’anello non fosse presente al Festival di Cannes, dove l'artista aveva sfilato sul red carpet pochi giorni prima. Il nuovo accessorio, definito come una “fedina”, ha subito fatto pensare a una possibile promessa importante tra i due.

Nel podcast Say Waaad!?!, Elodie aveva parlato apertamente del suo amore per Andrea Iannone, definendolo il suo compagno più importante. “È il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Con lui sono me stessa al 100%, non mi è mai successo prima”, aveva dichiarato con emozione.

La loro relazione sembra crescere ogni giorno di più. E ora, con quell’anello all’anulare, in molti si chiedono se la coppia sia davvero pronta a compiere il passo più grande.