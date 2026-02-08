Valanga sulle Alpi francesi: due sciatori morti sopra Saint-Véran

Due giovani sciatori sono morti travolti da una valanga sulle Alpi francesi. L’incidente è avvenuto sopra Saint-Véran durante un’uscita fuoripista senza guida, mentre altri due compagni sono riusciti a salvarsi.

Una valanga di grandi dimensioni ha causato la morte di due sciatori nei pressi di Saint-Véran, piccolo centro delle Alte Alpi conosciuto come il villaggio abitato più alto della Francia. L’evento si è verificato sul versante nord del monte Tête de Longet.

Le vittime erano nate nel 1997 e nel 1991 e facevano parte di un gruppo di quattro persone impegnate in un’escursione senza guida. La massa di neve li ha investiti all’improvviso mentre risalivano la montagna. Gli altri due sciatori sono riusciti a evitare il coinvolgimento e sono usciti illesi.

Sull’accaduto indaga la procura di Gap. Dall’inizio della stagione invernale, le valanghe hanno provocato oltre venti morti tra Francia, Svizzera e Austria, confermando un bilancio particolarmente pesante sulle Alpi.