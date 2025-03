Valanga sulle Dolomiti a Cortina: tre sciatori travolti, due in gravi condizioni

Oggi, 16 marzo 2025, una valanga si è staccata nella zona di Forcella Giau, nelle Dolomiti bellunesi, a circa 2.300 metri di altitudine, nel territorio di San Vito di Cadore. Tre sciatori sono stati travolti dalla slavina. L'allarme è stato lanciato intorno alle 13 da un quarto membro del gruppo, che ha immediatamente iniziato le ricerche dei compagni sepolti. Due degli sciatori sono stati estratti dalla neve: uno è cosciente, mentre l'altro versa in gravi condizioni. Le operazioni di soccorso sono in corso per individuare la terza persona dispersa.

Sul posto sono intervenuti tre elicotteri con unità cinofile a bordo. Le squadre del Soccorso Alpino di Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Alleghe-Val Fiorentina e Livinallongo sono attivamente coinvolte nelle operazioni di ricerca e soccorso.

Nella stessa giornata, altre due valanghe si sono verificate in Piemonte, nei territori di Salbertrand e Pragelato, in Alta Val di Susa. Nel primo caso, una persona è rimasta semisepolta riportando una frattura agli arti inferiori, ma è riuscita a chiamare autonomamente i soccorsi. Nel secondo episodio, tre persone sono state coinvolte, risultando semisepolte ma illese. Le operazioni di soccorso sono state ostacolate dal maltempo, rendendo difficoltoso l'intervento delle eliambulanze.

