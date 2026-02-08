Valentino Rossi racconta l'incontro con Mattarella all'apertura di Milano-Cortina 2026

L’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha avuto un volto inatteso: Valentino Rossi accanto al Presidente Mattarella. Il campione racconta l’emozione, il dialogo improvvisato e la passione condivisa per lo sport.

L’avvio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 è stato segnato da un video simbolico, con due figure centrali della scena italiana: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Valentino Rossi. Un’accoppiata che ha sorpreso e colpito, diventando uno dei momenti più commentati della cerimonia.

Rossi ha ripercorso quei minuti vissuti accanto al Capo dello Stato, raccontando di averlo accompagnato fino allo stadio di San Siro. Un incontro breve, ma carico di tensione emotiva. All’inizio, ammette, la soggezione era forte. Poi il clima è cambiato rapidamente.

È stato il sorriso di Mattarella a rompere il ghiaccio. Un gesto semplice che ha reso tutto più naturale, tanto da trasformare l’attesa tra una ripresa e l’altra in una chiacchierata informale. Il Presidente si è mostrato disponibile, curioso, lontano da qualsiasi rigidità protocollare.

La conversazione ha preso presto una direzione familiare a entrambi: i motori. Mattarella ha chiesto notizie sul Motomondiale e su Pecco Bagnaia, dimostrando di seguire ancora da vicino le due ruote. Rossi ha ricordato come il Presidente avesse già incontrato il pilota anni prima al Quirinale, insieme ad altri campioni.

Fuori dal set, l’ex pilota segue con attenzione anche le gare olimpiche. Appassionato di snowboard, Rossi sta vivendo questi Giochi da spettatore coinvolto, commentando i risultati azzurri e celebrando i successi italiani arrivati fin dai primi giorni.

Tra le immagini che lo hanno colpito di più, le medaglie conquistate nella discesa libera e l’impresa nel pattinaggio di velocità, culminata con un record olimpico. Un entusiasmo autentico, che accompagna l’Italia in questa prima fase delle Olimpiadi di casa.