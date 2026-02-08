Amici oggi domenica 8 febbraio: gare decisive e Alex Britti tra i giudici

Nuovo appuntamento domenicale con il talent di Maria De Filippi: puntata decisiva per gli allievi in corsa verso il serale, tra gare, giudici ospiti e una nuova esibizione musicale.

Oggi, domenica 8 febbraio, Amici torna nel pomeriggio di Canale 5 con una puntata che pesa sul percorso degli allievi. In palio c’è il via libera dei professori di categoria e la possibilità di conquistare la maglia oro che apre le porte al serale.

La puntata prevede una nuova sfida per Kiara, valutata dal coreografo Thomas Signorelli, chiamato a esprimere il suo giudizio tecnico sull’esibizione. La gara di ballo, invece, viene affidata a Marcello Sacchetta, che si occupa di stilare la classifica complessiva.

Per la gara di canto entrano in studio il cantautore e chitarrista Alex Britti e l’attrice Ilaria Pastorelli, incaricati di valutare le performance vocali degli allievi e definire la graduatoria della puntata.

Spazio anche ai nuovi singoli presentati dai ragazzi. A giudicarli ci sono tre rappresentanti del mondo radiofonico: Filippo Ferraro per Rds, Tamara Donà per Radio Monte Carlo e Rosaria Rollo per Radio Norba.

Sul palco torna infine Antonia, che propone “Luoghi perduti”, il brano con cui ha raggiunto la finale a Sanremo Giovani, portando in studio una nuova esibizione fuori gara.