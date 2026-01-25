Amici Oggi Domenica 25 Gennaio: Ospiti, Giudici e Anticipazioni

Nuovo appuntamento domenicale con il talent di Canale 5: giudici speciali, super ospiti musicali e prove decisive tra canto e ballo animano la puntata in onda il 25 gennaio alle 14.00.

Domenica 25 gennaio, alle 14.00 su Canale 5, torna Amici con una nuova puntata del talent condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento riunisce sfide di canto e ballo, valutate da una giuria rinnovata e da professionisti di primo piano del mondo dello spettacolo.

Per la gara di canto arrivano in studio Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino, chiamati a osservare e commentare le esibizioni degli allievi. La danza viene invece affidata allo sguardo esperto di Fabrizio Mainini e Garrison, figure storiche della coreografia televisiva e internazionale.

Spazio anche alla musica dal vivo con la presenza dei Modà, che si esibiscono insieme a Bianca Atzei sulle note di “Ti amo ma non posso dirlo”. Sul palco ritorna anche Senza Cri, volto dell’ultima edizione del programma, che propone il brano “Spiagge”, già finalista a Sanremo Giovani.

La settimana prevede inoltre la prova degli inediti, durante la quale alcuni concorrenti cantano davanti ai rappresentanti di tre emittenti radiofoniche nazionali: Luigi Provenzani per RTL 102.5 e Radio Zeta, Rosario Pellecchia per Radio 105 e Pippo Pelo per Radio Kiss Kiss, incaricati di valutare il potenziale radiofonico dei brani.