Amici 2025 oggi 9 novembre: in studio Ornella Vanoni e Annalisa tra gare e nuovi ospiti
Nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi, in onda oggi, domenica 9 novembre, alle ore 14 su Canale 5. La puntata riporta al centro le sfide tra gli allievi della scuola, valutate da ospiti provenienti dal mondo della musica, della danza e dello spettacolo.
Per la gara di canto arrivano due protagoniste della musica italiana. Ornella Vanoni sarà tra le giudici della prova, insieme ad Annalisa, attualmente tra le artiste più ascoltate del panorama pop. In studio Annalisa presenterà anche il nuovo singolo “Esibizionista”, tratto dall’album “Ma io sono fuoco”, uscito il 10 ottobre per Warner Music Italy.
La valutazione della gara di ballo sarà affidata a Virna Toppi, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano. Nel corso della puntata, inoltre, Francesca Tocca, ballerina specializzata in latino americano, sarà chiamata a giudicare la prova della concorrente Maria Rosaria.
Tra gli ospiti sul palco anche Diana Del Bufalo, cantante e attrice, che presenterà il suo nuovo spettacolo teatrale “Tra Sogni e Desideri”, atteso nei teatri italiani a partire da dicembre.