Clizia Incorvaia: la separazione da Francesco Sarcina e il processo archiviato

Clizia Incorvaia torna in tv per raccontare la fine del matrimonio con Francesco Sarcina, il procedimento giudiziario legato alla figlia e i rapporti oggi inesistenti con l’ex marito.

Clizia Incorvaia sarà ospite oggi, domenica 8 febbraio, a Verissimo. L’influencer rientra nello studio di Silvia Toffanin dopo settimane segnate da polemiche e attacchi legati al rapporto con l’ex marito Francesco Sarcina.

La sua ultima presenza in trasmissione risale al 18 gennaio, quando aveva scelto di parlare pubblicamente per la prima volta della vicenda giudiziaria che l’ha coinvolta. Incorvaia era stata accusata di trattamento illecito di dati personali per aver condiviso sui social immagini della figlia minorenne senza il consenso del padre.

Il procedimento si è chiuso il 17 dicembre con il suo proscioglimento. In quell’occasione, aveva spiegato che dopo la separazione non esisteva alcun accordo scritto tra lei e Sarcina sull’esposizione della bambina: solo un’intesa verbale che prevedeva di mostrarla esclusivamente di spalle.

Oggi i rapporti tra i due vengono descritti come freddi e distanti. Incorvaia ha parlato di una relazione che ha definito un “amore tossico”, raccontando di aver a lungo scambiato per normalità un legame fatto di sofferenenza e pianti.

Nel suo racconto aveva anche accennato a tradimenti e a episodi che hanno segnato la fine definitiva del matrimonio, senza entrare nei dettagli. Ha ricordato litigi accesi e momenti difficili, spiegando di non aver mai sporto denuncia per proteggere la figlia Nina.

Alla domanda diretta su eventuali violenze fisiche, Incorvaia aveva scelto di non rispondere. Una decisione motivata dal desiderio di tenere alcune parti della sua storia lontane dai giornali e di tutelare la sfera privata della figlia.