Russia, fermato a Dubai il presunto attentatore del generale Alekseev

Le autorità russe annunciano l’arresto all’estero del presunto responsabile dell’agguato contro un alto ufficiale dell’intelligence, ferito a colpi d’arma da fuoco a Mosca. Fermato anche un complice, mentre una donna risulta irreperibile.

I servizi di sicurezza russi hanno annunciato l’arresto del presunto autore dell’attentato contro il generale Vladimir Alekseev, rimasto ferito in un agguato armato avvenuto venerdì 6 febbraio a Mosca.

Secondo quanto comunicato dall’Fsb, l’uomo è stato individuato e fermato a Dubai grazie alla collaborazione delle autorità degli Emirati Arabi Uniti, che ne hanno poi disposto la consegna alla Russia.

Il vicecapo dell’intelligence militare russa Vadim Alekseev è rimasto ferito a Mosca dopo essere stato colpito alle spalle.

Il sospettato è un cittadino russo di nome Lyubomir Korba, nato nel 1960. Le indagini lo indicano come il principale responsabile dell’attacco contro il generale, numero due dell’intelligence militare russa.

L’agguato era avvenuto all’interno di un edificio residenziale nella zona nord-occidentale della capitale, dove Alekseev era stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco.

Nell’operazione sarebbe stato fermato anche un secondo uomo, ritenuto complice dell’attentatore. Un’altra persona coinvolta, una donna, sarebbe invece riuscita a fuggire e si troverebbe in Ucraina, secondo quanto riferito dalle stesse fonti russe.