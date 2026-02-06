Spari contro Vadim Alekseev, il generale del Gru che ha guidato le operazioni russe contro l'Ucraina

Il vicecapo dell’intelligence militare russa Vadim Alekseev è rimasto ferito a Mosca dopo essere stato colpito alle spalle. Figura chiave delle operazioni contro Kiev, ha avuto un ruolo centrale fin dall’inizio del conflitto.