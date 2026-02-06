Spari contro Vadim Alekseev, il generale del Gru che ha guidato le operazioni russe contro l'Ucraina
Il vicecapo dell’intelligence militare russa Vadim Alekseev è rimasto ferito a Mosca dopo essere stato colpito alle spalle. Figura chiave delle operazioni contro Kiev, ha avuto un ruolo centrale fin dall’inizio del conflitto.
Vadim Alekseev, numero due dell’intelligence militare russa, è stato ferito oggi a Mosca da colpi d’arma da fuoco. Secondo le prime informazioni, il generale sarebbe stato raggiunto alle spalle. Le sue condizioni non sono state rese note in modo dettagliato.
Nato nella regione ucraina di Vinnytsia, Alekseev ricopre dal 2011 un ruolo di vertice nel Gru, il direttorato principale dello Stato maggiore russo. Da questa posizione ha coordinato negli anni le attività ibride e poi militari di Mosca contro l’Ucraina.
All’interno degli apparati di sicurezza russi viene indicato come uno dei principali artefici della nascita della milizia privata Wagner. Secondo ricostruzioni diffuse in ambienti militari, sarebbe stato lui a progettarne l’impiego iniziale, partendo dalle operazioni nel Donbass nel 2014. Tra i suoi uomini è conosciuto con il soprannome di “Stepanich”.
Alekseev si è formato alla Scuola di comando aereo di Ryazan. Tra le sue attuali responsabilità rientra la selezione degli obiettivi dei raid aerei contro l’Ucraina, come riportato da fonti ucraine nelle ore successive all’attentato.
Il suo superiore diretto, Igor Kostyukov, ha guidato di recente la delegazione russa ai colloqui di Abu Dhabi con Kiev. Su Telegram, canali vicini a Wagner hanno collegato l’attacco al generale al momento politico e militare in corso.