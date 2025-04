Fermato il presunto assassino della studentessa Sara Campanella a Messina

Sara Campanella, studentessa universitaria di 21 anni originaria di Misilmeri (Palermo), è stata accoltellata mortalmente ieri pomeriggio a Messina, nei pressi dello stadio "Giovanni Celeste". Il presunto assassino, Stefano Argentino, 27 anni di Noto (Siracusa), collega di università della vittima, è stato fermato dai Carabinieri dopo una breve fuga.

Secondo le ricostruzioni, Argentino avrebbe atteso Sara all'uscita dal Policlinico di Messina, dove entrambi studiavano, e l'avrebbe seguita fino al luogo dell'aggressione. Dopo una discussione, il giovane l'avrebbe accoltellata al collo, causandone la morte poco dopo il trasporto al Pronto Soccorso. Testimoni riferiscono di una lite animata e di urla prima dell'aggressione.

Argentino si è dato alla fuga a bordo della sua auto, ma è stato rintracciato nella notte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, guidati dal colonnello Lucio Arcidiacono, ex comandante del ROS noto per aver catturato il boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro nel gennaio 2023.

Le indagini hanno rivelato che Argentino avrebbe perseguitato Sara per circa due anni, manifestando un interesse non corrisposto. La vittima aveva confidato ad amici di essere preoccupata per le attenzioni insistenti del collega.

Il fermo di Argentino è stato eseguito su disposizione della Procura di Messina, che ha emesso un decreto di fermo per omicidio.

Sara Campanella, studentessa di 22 anni accoltellata a Messina: fermato il presunto assassino - Nella notte, i carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura nei confronti del presunto autore dell'omicidio di Sara Campanella, studentessa universitaria di 22 anni. La giovane è stata aggredita ieri in strada e colpita con una coltellata al collo che le ha reciso la giugulare, risultando fatale.

Sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro all'autista di Matteo Messina Denaro - La Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito un sequestro di beni del valore complessivo di oltre 3 milioni di euro nei confronti di Salvatore Giovanni Luppino, noto per essere stato l'autista del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Luppino era stato arrestato il 16 gennaio 2023 dai carabinieri del ROS nei pressi della clinica La Maddalena, insieme a Messina Denaro, che aveva accompagnato in diverse occasioni nei mesi precedenti.

Arrestato Paolo Aurelio Errante Parrino: Referente di Matteo Messina Denaro al Nord - Arrestato oggi, 27 gennaio, Paolo Aurelio Errante Parrino, ritenuto il principale referente del boss Matteo Messina Denaro nel Nord Italia. Il 77enne, considerato il "punto di riferimento del Mandamento di Castelvetrano" nell'area lombarda, è stato fermato mentre si recava all'ospedale di Magenta per un ricovero.