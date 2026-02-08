Cardi B Coinvolta In Un Siparietto Con Un Robot A San Francisco Prima Del Super Bowl

Un ballo improvvisato in strada finisce con un robot che perde l’equilibrio e cade addosso a Cardi B davanti alla folla. La rapper si rialza subito, senza conseguenze.

Cardi B si trovava per le strade di San Francisco quando ha attirato l’attenzione di un gruppo di presenti avvicinandosi a un robot. Con tono scherzoso, ha annunciato che avrebbe improvvisato un ballo davanti alla macchina, trasformando la scena in uno spettacolo improvvisato.

La rapper ha iniziato a muoversi attorno al robot con passi di danza decisi, sfiorando la struttura metallica e giocando con l’espressione fissa del dispositivo. A un certo punto si è portata davanti al “volto” del robot, mimando un bacio tra le risate di chi stava assistendo.

Proprio mentre si chinava in avanti, il robot ha perso stabilità e si è sbilanciato verso di lei, finendole addosso. L’impatto ha provocato un urlo di sorpresa, ma la situazione si è risolta in pochi istanti, con alcune persone intervenute per aiutarla a rialzarsi.

La cantante è apparsa subito in buone condizioni, senza segni evidenti di infortunio, e l’episodio si è chiuso tra l’agitazione generale e l’ironia dei presenti.

Cardi B è in città per sostenere Stefon Diggs e i New England Patriots, attesi nel Super Bowl contro i Seattle Seahawks. Il calcio d’inizio della partita è fissato per le 15:30, ora del Pacifico, nella giornata di domenica.