Feste esclusive e vip a San Francisco per il Super Bowl LX

Celebrità e influencer sono arrivati a San Francisco per il Super Bowl LX, trasformando il weekend della finale in una lunga sequenza di feste esclusive tra hotel di lusso e party riservati.

Il weekend del Super Bowl LX ha portato a San Francisco non solo tifosi e addetti ai lavori, ma anche un fitto calendario di eventi mondani. Tra ricevimenti privati e party su invito, la città è diventata il centro della vita notturna americana.

Uno degli appuntamenti più seguiti è stato il party iHeartRadio “An Unlikely Affair”, organizzato da Lala Kent, volto noto di Vanderpump Rules, insieme all’attrice Ambyr Childers. L’evento ha dato il via alle celebrazioni con una lista di ospiti selezionata e un’atmosfera curata nei minimi dettagli.

La serata si è svolta al Casa Madrona Hotel & Spa di Sausalito, struttura affacciata sulla baia e scelta per ospitare un ricevimento dal taglio esclusivo. Gli organizzatori hanno puntato su servizi e intrattenimento fuori dal comune, trasformando la location in un vero salotto vip.

Gli invitati hanno potuto concedersi massaggi, manicure e trattamenti estetici, oltre a personalizzare cappellini trucker con patch a scelta. Tra le attività più frequentate anche le letture dei tarocchi e la creazione di bracciali e collane con charm su misura.

Nel corso della serata, Ambyr Childers, 37 anni, ha raccontato il percorso che l’ha portata a riallacciare i rapporti con Lala Kent, 35, spiegando come il loro rapporto sia passato da una fase di forte tensione a un’amicizia inattesa. Un riferimento diretto a una vicenda personale che, negli anni scorsi, aveva fatto discutere l’ambiente dello spettacolo.