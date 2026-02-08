Robert F. Kennedy Jr. e la spedizione di fossili con Jeffrey Epstein
Robert F. Kennedy Jr. è citato in documenti del Dipartimento di Giustizia per una spedizione di caccia ai fossili avvenuta anni fa insieme a Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, come emerge da email e testimonianze ufficiali.
Nei documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia legati al caso Epstein compaiono anche riferimenti a Robert F. Kennedy Jr. e a una sua partecipazione a una spedizione di caccia ai fossili avvenuta anni fa negli Stati Uniti.
Le carte includono alcune email scambiate tra Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, nelle quali viene citata un’attività di ricerca di fossili e ossa di dinosauro svolta in compagnia del celebre paleontologo Jack Horner, all’interno di un ranch.
In uno dei messaggi, Maxwell chiede a Epstein se a quella spedizione avessero preso parte anche lei e “Bobby Kennedy” nel Nord Dakota. La risposta di Epstein conferma la presenza di Kennedy durante l’escursione.
Il viaggio non rappresenta una novità assoluta. Maxwell ne aveva già parlato durante un interrogatorio con il Dipartimento di Giustizia nel luglio precedente, precisando però di non ricordare se Kennedy avesse viaggiato in aereo insieme a loro.
Lo stesso Kennedy aveva ammesso pubblicamente di aver partecipato a quella trasferta. In un’intervista televisiva del 2023 aveva raccontato di aver volato tre volte sul jet di Epstein, spiegando che in una di queste occasioni si trattava di un fine settimana dedicato alla ricerca di fossili, insieme alla moglie di allora, Mary Richardson Kennedy, e ai loro quattro figli.
Secondo quanto dichiarato, Kennedy avrebbe sempre viaggiato con la famiglia e non da solo. Il suo nome compare all’interno di una lunga lista di personaggi pubblici citati nei documenti, che includono anche politici, imprenditori e figure dello spettacolo.
Nei materiali resi pubblici non risultano accuse di reati o comportamenti illeciti a carico di Kennedy in relazione a Epstein. I riferimenti si limitano alla partecipazione a quella specifica attività di scavo e ricerca di fossili.