Robert F. Kennedy Jr. e la spedizione di fossili con Jeffrey Epstein

Robert F. Kennedy Jr. è citato in documenti del Dipartimento di Giustizia per una spedizione di caccia ai fossili avvenuta anni fa insieme a Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, come emerge da email e testimonianze ufficiali.