Oltre 75 premi Nobel contro la nomina di Robert Kennedy Jr alla sanità USA

Oltre 75 premi Nobel hanno inviato una lettera al Senato degli Stati Uniti esortando a non confermare la nomina di Robert F. Kennedy Jr. come Segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, proposta dal presidente eletto Donald Trump. I firmatari, tra cui Drew Weissman, Nobel per la Medicina nel 2023 per il suo contributo allo sviluppo dei vaccini a mRNA, esprimono preoccupazione per la "mancanza di credenziali o esperienza rilevante" di Kennedy nel campo medico e scientifico. Nella lettera, ottenuta dal New York Times, si sottolinea che affidare a Kennedy tale incarico potrebbe rappresentare un rischio per la salute pubblica.

Robert F. Kennedy Jr., figlio di Robert Kennedy e nipote del presidente John F. Kennedy, è noto per le sue posizioni controverse sui vaccini e per la diffusione di teorie del complotto. Ha sostenuto, senza evidenze scientifiche, che i vaccini causino l'autismo e ha criticato l'operato di figure chiave della sanità pubblica, come Anthony Fauci. La sua nomina ha suscitato preoccupazioni tra gli esperti di salute pubblica, timorosi che possa minare la fiducia nelle vaccinazioni e compromettere la leadership scientifica degli Stati Uniti.

La nomina di Kennedy deve essere confermata dal Senato, dove potrebbe incontrare resistenze bipartisan. Alcuni membri del Partito Repubblicano hanno espresso perplessità riguardo alle sue posizioni antiscientifiche. La comunità scientifica teme che la sua leadership possa compromettere le politiche sanitarie basate sull'evidenza e ostacolare gli sforzi per combattere malattie prevenibili attraverso le vaccinazioni.

La decisione finale avrà un impatto rilevante sulla direzione futura delle politiche sanitarie negli Stati Uniti.

