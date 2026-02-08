Kylie Jenner e Stassie Karanikolaou con sexy canotte bianche abbinate in auto

Kylie Jenner pubblica nuove foto in auto con l’amica Stassie Karanikolaou: canotte bianche aderenti, pose da modelle e sguardi seri, con un raro sorriso a spezzare l’atmosfera dello scatto condiviso sui social.

Kylie Jenner torna sui social con una nuova serie di scatti insieme all’amica di lunga data Stassie Karanikolaou. Le due sono sedute fianco a fianco all’interno di un’auto e indossano canotte bianche molto aderenti che catturano subito l’attenzione.

Davanti all’obiettivo, entrambe puntano su espressioni serie e labbra ammiccanti, richiamando l’esperienza maturata tra servizi fotografici e campagne moda. L’atmosfera ricorda un set improvvisato, con inquadrature ravvicinate e look coordinati.

In uno degli scatti su Instagram Stassie cambia registro e accenna un sorriso, mostrando i denti, mentre Kylie resta concentrata e mantiene uno sguardo più controllato. Il contrasto tra le due espressioni dà varietà alla sequenza di foto pubblicate.

A corredo delle immagini, Kylie ha inserito una didascalia composta solo da simboli. Tra i commenti è intervenuta anche l’amica, che ha scritto “our song”, un riferimento che sembra legato a un ricordo condiviso tra loro due.

Non è la prima volta che l’imprenditrice sceglie top ridotti e look essenziali per i suoi contenuti online. Di recente aveva attirato l’attenzione con un video dedicato al trucco, dove l’outfit aveva finito per rubare la scena.

Stassie si mostra a suo agio accanto a lei e partecipa con naturalezza al gioco di pose. Gli scatti confermano la complicità tra le due e uno stile sempre più orientato a capi minimal e aderenti.