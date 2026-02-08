Kylie Jenner e Stassie Karanikolaou con sexy canotte bianche abbinate in auto

Sara Verdi | 8 feb 2026

Kylie Jenner pubblica nuove foto in auto con l’amica Stassie Karanikolaou: canotte bianche aderenti, pose da modelle e sguardi seri, con un raro sorriso a spezzare l’atmosfera dello scatto condiviso sui social.

kylie jenner

Kylie Jenner torna sui social con una nuova serie di scatti insieme all’amica di lunga data Stassie Karanikolaou. Le due sono sedute fianco a fianco all’interno di un’auto e indossano canotte bianche molto aderenti che catturano subito l’attenzione.

Davanti all’obiettivo, entrambe puntano su espressioni serie e labbra ammiccanti, richiamando l’esperienza maturata tra servizi fotografici e campagne moda. L’atmosfera ricorda un set improvvisato, con inquadrature ravvicinate e look coordinati.

In uno degli scatti su Instagram Stassie cambia registro e accenna un sorriso, mostrando i denti, mentre Kylie resta concentrata e mantiene uno sguardo più controllato. Il contrasto tra le due espressioni dà varietà alla sequenza di foto pubblicate.

A corredo delle immagini, Kylie ha inserito una didascalia composta solo da simboli. Tra i commenti è intervenuta anche l’amica, che ha scritto “our song”, un riferimento che sembra legato a un ricordo condiviso tra loro due.

Non è la prima volta che l’imprenditrice sceglie top ridotti e look essenziali per i suoi contenuti online. Di recente aveva attirato l’attenzione con un video dedicato al trucco, dove l’outfit aveva finito per rubare la scena.

Stassie si mostra a suo agio accanto a lei e partecipa con naturalezza al gioco di pose. Gli scatti confermano la complicità tra le due e uno stile sempre più orientato a capi minimal e aderenti.