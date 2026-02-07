Gisele Bündchen mostra la fede nuziale per la prima volta dopo le nozze con Joaquim Valente

Gisele Bündchen è stata fotografata a Miami con una fede al dito sinistro, un dettaglio mai visto prima dopo il matrimonio con Joaquim Valente. L’immagine arriva durante un’uscita informale in bicicletta con il figlio River.

Una passeggiata in bicicletta a Miami, senza trucco e con un abbigliamento sportivo, è bastata per attirare l’attenzione. Gisele Bündchen è stata vista con un anello dorato all’anulare sinistro, quello che appare come la sua fede nuziale.

La modella pedalava lungo le strade della città con il figlio River, di un anno, sistemato sul seggiolino anteriore e protetto da un casco. Lei indossava leggings grigi, una felpa coordinata e un cappellino da baseball bianco, scegliendo uno stile essenziale e comodo.

River è il primo figlio avuto da Gisele con Joaquim Valente. Il bambino è nato all’inizio del 2025, mentre il matrimonio è arrivato qualche mese dopo, celebrato il 3 dicembre.

La storia tra Gisele e Valente nasce nel 2021, quando lei iscrisse il figlio Benjamin all’accademia di arti marziali di lui, con sede a Miami. Il rapporto, inizialmente amichevole, si è trasformato in una relazione sentimentale dopo la fine del matrimonio tra la modella e Tom Brady, ufficializzata nell’ottobre 2022.

Dal precedente matrimonio, durato 13 anni, Gisele ha avuto due figli, Benjamin e Vivian. Nel corso degli anni ha avuto un ruolo attivo anche nella crescita di Jack, il primogenito di Brady nato dalla relazione con Bridget Moynahan.