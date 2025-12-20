Gisele Bundchen e Joaquim Valente, matrimonio riservato celebrato lontano dai riflettori

Un matrimonio lontano dalle luci della ribalta ha unito Gisele Bündchen e Joaquim Valente. La cerimonia si sarebbe svolta lo scorso novembre, in forma privata, all’interno di una residenza e con la presenza esclusiva di familiari e amici intimi.

Secondo indiscrezioni provenienti dall’entourage di Valente, il neo marito starebbe vivendo questo momento con grande entusiasmo. Le nozze sarebbero arrivate dopo la nascita del primo figlio della coppia, venuto alla luce nel mese di febbraio. Sull’identità del bambino non sono stati diffusi dettagli ufficiali.

L’unione arriva a distanza di tre anni dalla separazione tra la top model brasiliana e Tom Brady. Il divorzio è stato formalizzato nel 2022, dopo tredici anni di matrimonio, durante i quali sono nati Benjamin e Vivian.

Il legame tra Bündchen e Valente ha avuto origine nel 2021, quando i due si sono conosciuti nell’ambito delle lezioni di jiu-jitsu seguite dalla modella. Nel corso del tempo la relazione è diventata stabile, nonostante le voci che avevano ipotizzato un coinvolgimento sentimentale già prima della fine del precedente matrimonio.

Su questi rumors, Bündchen è sempre intervenuta con fermezza. In un’intervista rilasciata al New York Times nel 2024, ha definito le accuse di tradimento una “menzogna”, ribadendo la propria versione dei fatti e chiarendo la cronologia della relazione.