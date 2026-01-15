Gisele Bundchen, la collana con charms di diamanti svela le iniziali del figlio con Joaquim Valente

La topmodel brasiliana ha tenuto la gravidanza lontana dai riflettori. Un dettaglio, però, ha attirato l’attenzione: una collana con charms di diamanti che sembrano rivelare le iniziali dei suoi tre figli.

Gisele Bündchen, 45 anni, ha scelto la discrezione per vivere la maternità con Joaquim Valente. La nascita del loro primo figlio insieme è arrivata senza annunci ufficiali, così come le voci su un possibile matrimonio celebrato in forma privata.

La topmodel è già madre di Benjamin e Vivian, avuti dalla relazione con Tom Brady. Del nuovo arrivato, invece, non è stato comunicato il nome, lasciando spazio alle ipotesi e all’attenzione dei fan più osservatori.

A far discutere è stata una collana con charms di diamanti indossata spesso da Gisele, composta da piccole lettere pendenti. I ciondoli riportano “J”, “B”, “V” e “A”, interpretate come le iniziali dei nomi dei figli, compresa quella del neonato.

Il gioiello è comparso anche in un recente post su Instagram, in cui la modella ha raccolto alcuni dei momenti più significativi dell’anno, accompagnandoli con un messaggio di gratitudine per il tempo trascorso con la famiglia.

Tra le immagini condivise, il bambino appare sempre con il volto coperto da un’emoji: in uno scatto ascolta il nonno suonare la chitarra, in un altro è seduto in braccio alla madre, in altri ancora gioca tra spiaggia, piscina e passeggiate a cavallo.