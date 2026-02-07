Ascensore senza cabina a Parabita, donna di 71 anni cade nel vuoto e resta gravemente ferita

Una caduta improvvisa nel vano dell’ascensore ha ridotto in fin di vita una donna di 71 anni nel Salento. L’incidente è avvenuto in una palazzina di via Torino, a Parabita, mentre stava scendendo in strada.

Ha premuto il pulsante per scendere dal primo piano al piano terra. Quando le porte si sono aperte, davanti a lei non c’era la cabina. La donna, 71 anni, residente a Parabita, è precipitata nel vano dell’ascensore da un’altezza di circa tre metri.

L’impatto è stato violento. La caduta è avvenuta all’interno di una palazzina di via Torino e ha causato alla donna diverse fratture. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli. I soccorritori hanno raggiunto la ferita utilizzando una scala e l’hanno recuperata dal vano, affidandola poi al personale del 118.

La 71enne è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso per le cure necessarie. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

I carabinieri della stazione di Parabita e del Norm della compagnia di Casarano hanno posto sotto sequestro l’ascensore e stanno verificando eventuali responsabilità legate al funzionamento dell’impianto.