Fasano: Clelia Ditano muore a 25 anni precipitando nel vuoto dell'ascensore

Fasano (Brindisi) - Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Fasano, in Puglia, dove una giovane di 25 anni, Clelia Ditano, ha perso la vita precipitando nel vano di un ascensore. L'episodio si è verificato la notte scorsa in una palazzina situata in via Piave, alla periferia della cittadina. Clelia, che risiedeva al quarto piano dello stabile, aveva chiamato l'ascensore, ma quando ha aperto la porta si è ritrovata davanti al vuoto, poiché la cabina non era risalita correttamente. La ragazza è precipitata per circa 15 metri, schiantandosi sul tetto della cabina fermatasi al primo piano.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, i Carabinieri della compagnia di Fasano, la Polizia Locale e i sanitari del 118. Purtroppo, per la giovane non c'è stato nulla da fare. Il magistrato di turno ha aperto un'inchiesta per accertare le cause dell'incidente, mentre i tecnici sono al lavoro per verificare lo stato dell'ascensore, un vecchio impianto a corda con fune d'acciaio.

L'ascensore, gestito dall'Agenzia regionale per la casa e l'abitare (Arca) Nord, è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti, tra cui la verifica delle manutenzioni effettuate sull'impianto.

La notizia ha sconvolto amici e conoscenti di Clelia, che hanno espresso il loro cordoglio sui social. "Non doveva andare così, dovevi realizzare tutti i tuoi sogni", ha scritto un'amica su Facebook. Messaggi di affetto e incredulità continuano a riempire le bacheche dei social, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia della giovane.