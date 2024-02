Aggressione a Ravenna, donna gravemente ferita in negozio di piazza Baracca: arrestato il titolare

Tra mercoledì e giovedì notte, una donna è stata vittima di un'aggressione all'interno di un negozio di generi alimentari situato nella centrale piazza Baracca a Ravenna. La donna, colpita da arma bianca, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova in condizioni molto gravi. Al momento dell'aggressione, la vittima non aveva documenti di identità, rendendo impossibile la sua immediata identificazione.

Le forze dell'ordine, intervenute sul posto, hanno fermato un uomo sospettato di essere l'autore dell'aggressione. Secondo le prime informazioni, l'uomo arrestato è il titolare del negozio dove si è verificato l'incidente. La sua nazionalità è stata identificata come originaria del Bangladesh, ma non è stato chiarito se la sua posizione corrisponda effettivamente a quella del proprietario del negozio.

L'episodio ha scatenato un'ampia mobilitazione delle forze dell'ordine e dei servizi di emergenza, tra cui i carabinieri e il personale del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla donna ferita. La dinamica dell'aggressione e i motivi alla base dell'episodio sono ancora oggetto di indagine, ma si ipotizza che possa essere scaturita da una discussione per motivi apparentemente banali.