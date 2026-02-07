Matteo Paolillo tra cinema, dimagrimento estremo e amore: Ho perso 10 chili per il film su Gigi D'Alessio

Matteo Paolillo racconta il momento più intenso della sua carriera e della sua vita privata: il successo dopo Mare Fuori, una trasformazione fisica estrema per il cinema e una relazione stabile che lo rende sereno.

Matteo Paolillo sta attraversando una fase di grande cambiamento, professionale e personale. L’attore ha parlato del percorso che lo ha portato dal lavoro teatrale agli schermi televisivi, fino alle scelte più impegnative affrontate di recente, come la perdita di peso per un ruolo cinematografico.

La passione per lo spettacolo non è stata subito accolta con serenità in famiglia. I genitori, inizialmente, temevano l’instabilità del mestiere artistico. Nonostante le preoccupazioni, lo hanno sostenuto fin dall’inizio. A 18 anni Paolillo ha lasciato casa per trasferirsi a Roma, dove ha iniziato a lavorare in una troupe teatrale, entrando concretamente nel mondo del lavoro. La recitazione è sempre stata il centro del suo percorso, mentre la musica ha rappresentato una strada parallela.

La notorietà è arrivata all’improvviso con Mare Fuori, una svolta che l’attore descrive come un’accelerazione improvvisa. Il passaggio dall’anonimato alla popolarità è stato rapido, quasi spiazzante. Col tempo, però, ha imparato a conviverci, cercando di mantenere equilibrio e lucidità. Anche il gossip non lo turba: molte voci, dice, nascono dal nulla e fanno parte del gioco.

Per il film biografico dedicato a Gigi D’Alessio, Paolillo ha affrontato una trasformazione fisica drastica. Ha perso 10 chili per avvicinarsi al personaggio, una scelta che ha allarmato soprattutto la nonna Bruna, poco convinta dal dimagrimento. L’attore racconta che, nonostante le spiegazioni e il supporto di un nutrizionista, in famiglia non è stato semplice accettare quel cambiamento.

L’esperienza sul set è stata intensa e positiva. Paolillo ricorda un rapporto diretto e disponibile con il cantante, che si è mostrato aperto e collaborativo durante le riprese. Un confronto umano che ha reso il lavoro ancora più significativo.

Spazio anche alla vita privata. L’attore ha confermato di essere innamorato e sereno. Da quasi due anni vive una relazione stabile, nata lontano dall’Italia. Una storia semplice, raccontata senza dettagli, che oggi rappresenta un punto fermo nel suo equilibrio personale.