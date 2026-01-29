Matteo Paolillo smentisce il gossip su Jacqueline Luna Di Giacomo

Matteo Paolillo nega le voci su un presunto legame con Jacqueline Luna Di Giacomo e chiarisce tutto con un messaggio pubblicato sui social, mentre continuano a circolare indiscrezioni sulla vita privata dell’attore di Mare Fuori.

“Non c’è niente di vero”. Con parole dirette, Matteo Paolillo interviene per spegnere le voci circolate negli ultimi giorni su un presunto avvicinamento a Jacqueline Luna Di Giacomo, attuale compagna del cantante Ultimo.

L’attore ha scelto Instagram per rispondere. In una storia ha commentato i rumors con tono ironico, spiegando che quelle ricostruzioni lo fanno sorridere e negando qualsiasi coinvolgimento personale con la giovane.

Leggi anche Jacqueline Luna Di Giacomo smentisce la crisi con Ultimo e festeggia il suo compleanno

Secondo le indiscrezioni diffuse online, tra i due ci sarebbe stato un feeling tale da creare tensioni nella coppia formata da Jacqueline e Ultimo. Un’ipotesi che Paolillo ha liquidato senza esitazioni, prendendo le distanze dalle narrazioni apparse sul web.

Volto noto al pubblico televisivo, Paolillo è diventato popolare grazie al ruolo di Edoardo Conte nella serie Mare Fuori, uno dei titoli più seguiti degli ultimi anni. La sua carriera alterna recitazione e musica, con un seguito in costante crescita.

Tra i prossimi progetti c’è anche il cinema: l’attore vestirà i panni del giovane Gigi D’Alessio nel film biografico “Solo se canti tu”, dedicato all’artista napoletano e alle prime fasi della sua storia personale e musicale.