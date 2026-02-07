Epstein files, nei documenti spunta un volo del 2006 con il segretario alla Marina Usa John Phelan

Nei documenti legati al caso Epstein emerge un volo del 2006 da Londra a New York con nomi di primo piano a bordo. Tra i passeggeri figura anche l’attuale segretario alla Marina degli Stati Uniti.

Tra i milioni di atti collegati al caso di Jeffrey Epstein diffusi negli ultimi mesi compare una lista passeggeri che riporta anche il nome di John Phelan, oggi segretario alla Marina degli Stati Uniti. Il documento riguarda un volo effettuato nel 2006 a bordo dell’aereo privato del finanziere, poi condannato per reati sessuali.

Il viaggio risale al pomeriggio del 3 marzo 2006, con partenza da Londra e arrivo a New York. Nell’elenco figurano tredici persone, incluso lo stesso Epstein. Tra i nomi compare anche quello di Jean-Luc Brunel, ex agente di top model francese e collaboratore del finanziere, indicato però con un errore di grafia come “Jean Luk Brunnel”. Sei passeggeri risultano oscurati.

Phelan non ha rilasciato dichiarazioni dirette. Un suo amico di lunga data ha confermato che era effettivamente a bordo, precisando che si sarebbe trattato dell’unico contatto con Epstein. Secondo questa ricostruzione, l’invito a volare sarebbe arrivato dall’allora amministratore delegato di Bear Stearns, Jimmy Cayne, e solo al momento dell’imbarco Phelan avrebbe scoperto che l’aereo apparteneva al finanziere.