Epstein files, Clinton attesi al Congresso tra accuse e nuovi documenti

Hillary e Bill Clinton si preparano a testimoniare sul caso Epstein mentre emergono nuovi dettagli dai documenti e dalle indagini, con pressioni crescenti legate ai rapporti con il finanziere e ai voli sul suo jet privato.

Hillary e Bill Clinton dovranno rispondere alle domande del Congresso degli Stati Uniti nell’ambito dell’inchiesta legata a Jeffrey Epstein. Le audizioni si svolgeranno nella loro residenza di Chappaqua, a porte chiuse ma con registrazioni video e trascrizioni destinate alla pubblicazione. Una procedura che ricorda da vicino quella adottata alla fine degli anni Novanta durante lo scandalo Lewinsky.

L’ex presidente è chiamato a chiarire soprattutto i viaggi effettuati a bordo dell’aereo privato di Epstein, oltre ad alcune immagini contenute nei fascicoli investigativi che potrebbero risultare compromettenti. Entrambi i coniugi hanno sempre respinto ogni accusa di comportamenti illeciti.

Nel frattempo, nuovi elementi riportano al centro dell’attenzione anche Donald Trump. Secondo documenti citati dal New York Times, il Dipartimento di Giustizia avrebbe oscurato parti di testimonianze in cui una donna accusava il tycoon di violenza sessuale quando era minorenne. Alcuni appunti dell’FBI del 2019 parlano inoltre di testimoni pronti a denunciare sia Epstein sia Trump, ma nei file ufficiali pubblicati mancherebbero riferimenti diretti all’ex presidente.

Tra i nomi coinvolti compare anche Bill Gates, che ha riconosciuto pubblicamente di aver commesso un grave errore nel frequentare Epstein. Il fondatore di Microsoft ha però negato qualsiasi coinvolgimento in attività illegali. A complicare la sua posizione ci sono alcune bozze di email attribuite al finanziere, in cui si allude a relazioni personali di Gates e a presunti supporti logistici per incontri riservati.

Le conseguenze si estendono anche al mondo accademico. Larry Summers, ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti, ha lasciato il suo incarico a Harvard dopo le polemiche legate al suo rapporto con Epstein, proseguito anche dopo la condanna del finanziere nel 2008. Pur senza accuse penali a suo carico, il legame ha pesato sulla sua posizione.

La vicenda ha ormai assunto un chiaro peso politico. I repubblicani puntano sulle audizioni dei Clinton per ridimensionare le polemiche sui rapporti tra Trump ed Epstein. Hillary Clinton dovrà invece chiarire i suoi incontri con Ghislaine Maxwell e dimostrare che tali contatti non abbiano avuto effetti sulla sicurezza nazionale durante il suo incarico al Dipartimento di Stato.