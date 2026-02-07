Camionista muore al volante vicino all'A31: malore fatale per Louis Toffè

Un autista di 54 anni ha perso la vita all’alba dopo un malore improvviso mentre era al volante del suo camion. Il mezzo è uscito lentamente di strada nei pressi dell’A31, senza coinvolgere altri veicoli.

La tragedia si è consumata nelle prime ore di sabato 7 febbraio, lungo una strada di accesso all’autostrada A31, nel territorio comunale di Borgo Veneto, in provincia di Padova. Un camionista di 54 anni ha perso la vita mentre era alla guida del proprio mezzo.

La vittima è Louis Toffè, originario della Costa d’Avorio e residente nell’Alta Padovana. L’uomo lavorava come autista per una ditta di autotrasporti con sede a San Pietro in Gu.

Poco prima delle 5 del mattino, Toffè avrebbe accusato un improvviso malore mentre si trovava al volante. Il camion ha proseguito la marcia per inerzia, abbandonando lentamente la carreggiata senza manovre brusche.

Il mezzo si è fermato contro il terrapieno che costeggia un piccolo canale di irrigazione, nei pressi di una rotatoria di collegamento con l’autostrada. Sull’asfalto non sono stati trovati segni di frenata e il veicolo non presentava danni significativi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza partita da Montagnana. I sanitari del Suem 118 hanno trovato l’uomo già in arresto cardiaco. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

I carabinieri della stazione di Casale di Scodosia hanno effettuato i rilievi e informato il pubblico ministero di turno, che non ha disposto accertamenti autoptici. La salma è stata successivamente affidata ai familiari.

L’uscita di strada non ha causato problemi alla circolazione, anche grazie all’orario e alla dinamica dell’episodio, che non ha coinvolto altri veicoli.

La notizia della morte di Toffè ha colpito profondamente familiari e colleghi, che lo ricordano come una persona stimata e benvoluta.