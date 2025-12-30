Malore fatale al lavoro: 56enne muore in azienda a Isso

A Isso, il 30 dicembre, un uomo di 56 anni è deceduto a seguito di un malore sul luogo di lavoro. L’episodio si è verificato in un capannone di via Cascina Secchi 217, con intervento tempestivo dei soccorsi.

A Isso nella serata di martedì 30 dicembre un uomo di 56 anni è deceduto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava all’interno del suo luogo di lavoro. L’episodio è avvenuto poco dopo le 21 in un capannone di via Cascina Secchi 217, dove sono immediatamente intervenuti i soccorsi.

I mezzi di emergenza, tra cui un’ambulanza e un’auto medica, hanno raggiunto il sito in codice rosso, ma le condizioni dell’uomo sono apparse critiche fin da subito. Nonostante gli sforzi del personale sanitario per rianimarlo, il 56enne non ha risposto ai tentativi di soccorso.

Le autorità sono al lavoro per chiarire con precisione le dinamiche che hanno portato al malore e alla successiva morte. Le indagini proseguono per stabilire se ci siano stati fattori esterni o condizioni di salute pregresse che hanno contribuito all’accaduto.

La notizia ha suscitato profonda commozione nella comunità locale e tra i colleghi dell’uomo, che lavorava nella zona industriale da tempo. Sono attesi aggiornamenti ufficiali da parte degli inquirenti nei prossimi giorni.