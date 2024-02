Borgo Veneto: Malore improvviso al volante, Andrea Finco muore a 56 anni

Un tragico incidente si è verificato a Borgo Veneto, nel centro di Santa Margherita d'Adige. Andrea Finco, un imprenditore 56enne residente a Ponso, ha perso il controllo della sua BMW a causa di un malore improvviso e si è schiantato contro un palo della rete elettrica in via Umberto I. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del Suem 118, l'uomo è purtroppo deceduto sul posto.

Imprenditore perde la vita in un incidente stradale a causa di un malore

I carabinieri del Radiomobile di Este e della stazione di Boara Pisani hanno effettuato i rilievi e, secondo le prime ricostruzioni, non sono coinvolti altri veicoli nell'incidente. La viabilità ha subito pesanti rallentamenti e via Umberto I è stata temporaneamente chiusa al traffico. La salma è stata trasportata all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Schiavonia in attesa di essere affidata alla famiglia per il funerale.