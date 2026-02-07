Donna trovata morta in un ruscello a Vorno, intervento dei soccorsi a Capannori

Una donna è stata trovata senza vita in un ruscello nella zona collinare di Capannori. Il corpo è stato individuato da due escursionisti in un tratto difficile da raggiungere. Accertamenti in corso su identità e cause del decesso.

Il corpo di una donna è stato rinvenuto nelle acque di un ruscello a Vorno, frazione collinare del comune di Capannori, in provincia di Lucca. La scoperta è avvenuta intorno alle 13, durante un’escursione.

Due escursionisti hanno notato il cadavere in posizione prona, parzialmente immerso nel torrente, e hanno subito lanciato l’allarme. La zona, caratterizzata da sentieri scoscesi e vegetazione fitta, ha reso complesso l’accesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il personale sanitario con l’automedica di Lucca e gli operatori del soccorso alpino, che hanno raggiunto il punto dove si trovava la donna.

In un primo momento era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, poi fatto rientrare dopo la constatazione del decesso. Al momento non sono noti né l’identità della donna né le cause della morte.