Parma: Donna trovata morta in casa, indagini in corso

Nella serata del 31 marzo 2025, una donna di circa 60 anni, identificata come Daniela, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione di via Ruggero, nel quartiere Pablo a Parma. I carabinieri sono intervenuti in seguito a segnalazioni dei vicini, allarmati da rumori provenienti dall'appartamento. All'interno dell'abitazione, oltre al corpo della donna, erano presenti due uomini, ora sotto interrogatorio.

La Procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per determinare le cause del decesso e valutare l'eventuale coinvolgimento dei due uomini. Secondo testimonianze raccolte, Daniela conviveva con uno dei due individui ed entrambi frequentavano il Centro di Salute Mentale di Parma, ospitando periodicamente altri frequentatori del centro.

Negli ultimi mesi, a seguito di un infortunio agli arti inferiori, Daniela aveva ridotto le sue uscite abituali con le amiche nei bar del quartiere. Le autorità stanno indagando per comprendere se vi sia una correlazione tra l'infortunio e il decesso.

