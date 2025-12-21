Egitto, scontro tra navi da crociera sul Nilo: deceduta una turista italiana

Una turista italiana è deceduta in un incidente sul Nilo vicino a Luxor, causato da una collisione tra due navi da crociera durante una crociera fluviale. A bordo della Royal Beau Rivage c’erano circa 80 italiani.

Una donna italiana ha perso la vita in seguito a una collisione tra due imbarcazioni turistiche avvenuta in serata sul Nilo, non lontano da Luxor. L’incidente si è verificato mentre le navi erano impegnate in una crociera fluviale, con a bordo numerosi passeggeri stranieri.

La vittima viaggiava insieme al marito su una delle navi coinvolte, la Royal Beau Rivage, che trasportava tra i 70 e gli 80 cittadini italiani. L’impatto avrebbe causato gravi danni strutturali all’imbarcazione, con almeno quattro cabine distrutte.

Leggi anche Egitto, nave da crociera in fiamme sul Nilo a Luxor: a bordo anche 80 italiani, tutti in salvo

Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media locali, lo scontro è avvenuto a circa 30 chilometri dalla città di Luxor intorno alle 19, ora locale. Le autorità stanno effettuando accertamenti sulle dinamiche dell’incidente e sulle condizioni degli altri passeggeri.

Il Ministero degli Esteri italiano, attraverso la Farnesina, ha fatto sapere che i funzionari consolari sono in contatto con il coniuge della donna e con i tour operator che assistono gli altri connazionali presenti a bordo. Sono in corso verifiche per accertare eventuali feriti tra i cittadini italiani.

In una comunicazione diffusa sui social, il ministero ha confermato che l’ambasciata d’Italia in Egitto segue l’evoluzione della situazione e che il ministro Antonio Tajani è costantemente aggiornato sull’accaduto. Per segnalazioni o richieste di assistenza restano attivi i contatti dell’Ambasciata italiana al Cairo e dell’Unità di Crisi.