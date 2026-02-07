Franzoni e Paris argento e bronzo, due medaglie per Italia in discesa libera

L’Italia dello sci alpino conquista due medaglie nella discesa libera maschile a Bormio: argento per Giovanni Franzoni e bronzo per Dominik Paris nella gara olimpica di Milano Cortina 2026.

franzoni paris

Doppio podio azzurro nella discesa libera maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sulla pista di Bormio, oggi 7 febbraio, Giovanni Franzoni chiude al secondo posto e Dominik Paris sale sul terzo gradino, regalando all’Italia due medaglie nella prova più veloce dello sci alpino.

L’oro va allo svizzero Franjo von Allmen, autore di una discesa pulita e potente chiusa in 1’51’’61. Il successo gli vale il titolo olimpico. Franzoni resta in scia per tutta la gara e ferma il cronometro in 1’51’’81, con un distacco di due decimi dalla vetta.

Alle spalle dei primi due si inserisce Paris, che completa la prova in 1’52’’11. Il suo tempo gli consente di precedere gli altri favoriti e di assicurarsi il bronzo, a mezzo secondo dal vincitore, confermando l’Italia tra le protagoniste della discesa libera olimpica.