Mariah Carey incanta San Siro: abito di cristalli e gioielli da 15 milioni per Milano-Cortina 2026

Mariah Carey è stata la protagonista assoluta della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 a San Siro, con un’esibizione musicale e un look spettacolare dal valore record.

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, allo stadio San Siro, l’attenzione si è concentrata su Mariah Carey. La cantante statunitense ha trasformato la sua apparizione in un momento scenografico che ha unito musica, moda e spettacolo.

La popstar ha aperto la sua esibizione con “Nel Blu, dipinto di Blu” di Domenico Modugno, per poi passare a uno dei suoi brani più noti, “Nothing Is Impossible”. Sul palco, la sua voce ha accompagnato una coreografia di luci e colori pensata per esaltare la dimensione internazionale dell’evento.

Leggi anche Mariah Carey e Volare: le prove a San Siro svelano un possibile momento clou di Milano Cortina 2026

Per l’occasione, Carey ha indossato un abito su misura firmato Roberto Cavalli by Fausto Puglisi. Il vestito, un bustier bianco con scollo a cuore, seguiva le forme del corpo per poi aprirsi in un ampio strascico a sirena in raso. La superficie era interamente ricamata con cristalli Swarovski color ghiaccio, ispirati alla stampa d’archivio Ray of Gold della maison.

A completare il look, una stola in piume di struzzo e una serie di gioielli di Alta Gioielleria firmati Levuma. Collier, orecchini e bracciale in diamanti hanno raggiunto un valore complessivo di 15 milioni di euro, rendendo l’apparizione una delle più lussuose mai viste su un palco olimpico.