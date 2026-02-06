Mariah Carey a San Siro: il trucco del gobbo per cantare Modugno a Milano Cortina 2026

Mariah Carey sale sul palco della cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 a San Siro e canta Modugno in italiano. Dietro l’esibizione, un aiuto tecnologico discreto accompagna ogni verso.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha avuto una protagonista inattesa: Mariah Carey. La cantante americana si è esibita allo stadio San Siro interpretando “Nel blu, dipinto di blu”, davanti a migliaia di spettatori.

L’esecuzione ha convinto il pubblico, colpito dalla sicurezza con cui Carey ha affrontato un testo in italiano. La voce resta quella riconoscibile di sempre, mentre la pronuncia segue con attenzione il ritmo e le parole del brano reso celebre da Domenico Modugno.

A facilitare la performance è stato un gobbo fuori dal comune. Dai video diffusi sui social si vede il testo scorrere davanti all’artista, non in italiano tradizionale ma trascritto con suoni pensati per riprodurre la pronuncia corretta. Le frasi risultano illeggibili, ma l’effetto finale sul palco funziona.