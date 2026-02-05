Mariah Carey e Volare: le prove a San Siro svelano un possibile momento clou di Milano Cortina 2026

Una prova a porte quasi chiuse, alcuni video sui social e uno spoiler che ha fatto il giro della rete: durante i preparativi per Milano Cortina 2026, Mariah Carey avrebbe già svelato uno dei momenti chiave della cerimonia inaugurale.

Le immagini arrivano direttamente dallo stadio San Siro e mostrano Mariah Carey impegnata in una prova che nessuno si aspettava di vedere in anticipo. La cantante americana, presente a Milano per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, ha intonato “Nel blu dipinto di blu” durante una sessione di prove andata in scena mercoledì 4 gennaio.

Alcuni spettatori presenti sugli spalti hanno ripreso l’esibizione con i telefoni cellulari. I video sono finiti rapidamente online, diffondendosi sui social e svelando uno dei passaggi più attesi dello spettacolo inaugurale prima dell’evento ufficiale.

Nei filmati si vede la popstar interpretare il brano di Domenico Modugno accompagnata da una scenografia luminosa di grandi dimensioni. La scelta di “Volare” appare come un omaggio esplicito alla musica italiana e alla città di Milano, oltre che a uno dei pezzi più riconoscibili nel panorama internazionale.

Fino a quel momento era trapelata soltanto l’indiscrezione che l’artista avrebbe cantato un brano italiano, ma il titolo era rimasto riservato. La diffusione dei video ha di fatto rotto il riserbo che circonda abitualmente eventi di questa portata.

La performance completa è attesa per venerdì 6 febbraio, data fissata per la cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026, quando San Siro diventerà il centro simbolico dell’avvio dei Giochi invernali.