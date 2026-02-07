Matilda De Angelis confusa con Mariah Carey alla cerimonia di Milano-Cortina 2026

Durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 una gaffe in diretta Rai ha scatenato i social: Matilda De Angelis è stata scambiata per Mariah Carey. L’attrice ha reagito con ironia.

Non solo musica e coreografie alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Durante la diretta televisiva della Rai, un errore di commento ha trasformato un momento solenne in un episodio diventato virale nel giro di pochi minuti.

Mentre Matilda De Angelis faceva il suo ingresso sul palco per l’esibizione prevista, il direttore di RaiSport Paolo Petrecca ha annunciato le immagini parlando di Mariah Carey, attribuendo all’attrice italiana l’identità della celebre cantante americana.

Dopo un attimo di esitazione, il commento è stato corretto. De Angelis era sul palco in veste di direttrice d’orchestra, impegnata a guidare una fantasia musicale costruita sulle opere di Verdi, Puccini e Rossini. La precisazione, però, è arrivata quando ormai l’errore aveva già fatto il giro dei social.

La reazione dell’attrice non si è fatta attendere. Con una storia pubblicata su Instagram, De Angelis ha scelto la strada dell’ironia, scherzando sull’equivoco e giocando sul paragone con Mariah Carey.

Nel messaggio, l’attrice ha rilanciato la battuta spingendosi fino a immaginare una condivisione dei diritti del celebre brano natalizio “All I Want for Christmas Is You”, dimostrando di aver preso la gaffe con leggerezza e autoironia.