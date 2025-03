Ragusa - Vittoria: bambino di 18 mesi ustionato da acqua bollente, condizioni critiche

Un bambino di 18 mesi ha riportato gravi ustioni in seguito a un incidente domestico avvenuto a Vittoria, in provincia di Ragusa. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si sarebbe versato addosso dell'acqua bollente, riportando ustioni di secondo e terzo grado sul 20% del corpo, in particolare su viso, collo e braccia.

L'incidente è avvenuto in un'abitazione alla periferia di Vittoria. Immediatamente soccorso, il bambino è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato intubato e sottoposto alle cure del Centro Grandi Ustioni.

Le sue condizioni sono gravi, con ustioni estese su una significativa percentuale del corpo. Gli specialisti stanno monitorando attentamente la situazione, considerando il rischio di infezioni e le possibili complicazioni legate alle lesioni riportate.

