Valanga in Trentino, quattro scialpinisti travolti sopra il lago di Paneveggio
Una valanga si è staccata in Trentino e ha investito un gruppo di scialpinisti nella zona di Paneveggio. Quattro le persone coinvolte. Soccorsi in azione con elicotteri e squadre specializzate impegnate nelle ricerche.
Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio in Trentino, investendo un gruppo di scialpinisti nella zona di Forte Buso, sopra il lago di Paneveggio, nel territorio di Bellamonte. Secondo le prime ricostruzioni, le persone coinvolte sarebbero quattro.
Subito dopo l’allarme è scattata una vasta operazione di soccorso. Due elicotteri stanno effettuando continui voli per portare in quota i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del Cnsas, impegnati nelle ricerche e nelle verifiche sull’area interessata dal distacco.
Leggi anche Valanga al Passo del Tonale: un morto e due feriti tra gli scialpinisti