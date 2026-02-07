Valanga in Trentino, quattro scialpinisti travolti sopra il lago di Paneveggio

Una valanga si è staccata in Trentino e ha investito un gruppo di scialpinisti nella zona di Paneveggio. Quattro le persone coinvolte. Soccorsi in azione con elicotteri e squadre specializzate impegnate nelle ricerche.