Valanga al Passo del Tonale: un morto e due feriti tra gli scialpinisti

Questa mattina, intorno alle 11:30, una valanga si è staccata nella zona del Cantiere, nei pressi di Capanna Presena, a circa 3.000 metri di quota sul Passo del Tonale, al confine tra le province di Trento e Brescia. Il distacco ha travolto tre scialpinisti: un uomo di 49 anni è deceduto, mentre un bresciano di 36 anni e un tedesco di 51 anni sono rimasti feriti.

I due sopravvissuti sono stati estratti dalla neve e trasportati all'ospedale di Rovereto. Purtroppo, per il 49enne non c'è stato nulla da fare: è stato recuperato in arresto cardiaco e le manovre di rianimazione eseguite sul posto dall'équipe medica sono risultate vane.

Le operazioni di soccorso sono state condotte dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino, intervenute con due elicotteri. Il bollettino ARPA per la giornata odierna indicava un rischio valanghe di livello arancione-3, ovvero marcato, nella zona dell'Adamello.

