Valanga a Madesimo, quattro travolti: un disperso

Quattro persone travolte da una valanga a Madesimo durante un’escursione in motoslitta. Tre sono state recuperate vive, mentre proseguono le ricerche per individuare un disperso nella zona del Lago Nero.

Una valanga si è staccata nel pomeriggio di domenica 15 febbraio sulle montagne della Valchiavenna, nel territorio di Madesimo, in provincia di Sondrio. Il distacco ha coinvolto quattro persone che stavano percorrendo l’area del Lago Nero a bordo di motoslitte.

L’allarme è scattato poco prima delle 17.30. In breve tempo sono arrivati i carabinieri di Chiavenna, i vigili del fuoco e le squadre del Soccorso alpino, coordinate dalla centrale Soreu delle Alpi. Sul posto sono intervenuti anche due elicotteri decollati da Sondrio e Brescia.

Leggi anche: Valanga in Trentino, quattro scialpinisti travolti sopra il lago di Paneveggio

Una valanga si è staccata in Trentino e ha investito un gruppo di scialpinisti nella zona di Paneveggio.

I soccorritori hanno lavorato in un’area complessa e isolata, riuscendo a estrarre vive tre persone. Proseguono senza sosta le ricerche del disperso, ancora sotto la neve al momento delle operazioni.

Non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni dei feriti. Le operazioni restano difficili per l’instabilità del manto nevoso e per le caratteristiche del terreno, che rendono complicato l’accesso e l’intervento dei soccorritori.

L’episodio si inserisce in una serie di interventi recenti sulle Alpi, dove nelle ultime settimane si sono verificati diversi distacchi di neve con conseguenze simili.