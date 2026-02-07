Ragazza di 17 anni trovata morta nel Rio Nizza ad Asti, indagini per omicidio

Il corpo di una ragazza di 17 anni è stato recuperato nel Rio Nizza ad Asti durante la notte. Gli inquirenti seguono la pista dell’omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore trascorse con gli amici.

Il ritrovamento è avvenuto poco prima di mezzanotte nel Rio Nizza, in città. Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita nel canale dopo ore di ricerche. Fin dalle prime verifiche, l’ipotesi principale è quella dell’omicidio.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti iniziali, la giovane aveva trascorso la serata in centro con un gruppo di amici, spostandosi tra alcuni locali. A un certo punto si sarebbe allontanata dal gruppo. Da quel momento, di lei si sono perse le tracce.

Sono stati gli stessi amici, intorno alla mezzanotte, a individuare il corpo in acqua. Alcuni di loro si sono tuffati nel tentativo di soccorrerla, ma ogni intervento si è rivelato inutile. All’arrivo dei vigili del fuoco e dei sanitari, per la ragazza non c’era più nulla da fare.

I carabinieri stanno lavorando per chiarire cosa sia accaduto nel lasso di tempo tra l’allontanamento dai locali e il ritrovamento nel canale. L’ipotesi al vaglio è che la 17enne sia stata strangolata e poi gettata in acqua.

Al momento non risultano fermi. Gli investigatori stanno ascoltando a lungo le persone che erano con lei quella sera e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona del ritrovamento.