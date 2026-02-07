Zoe Trinchero trovata morta a 17 anni a Nizza Monferrato, ascoltato l'amico che l'ha vista per ultimo

Zoe Trinchero, 17 anni, trovata morta in un torrente a Nizza Monferrato dopo una serata con amici. Un ragazzo, ultimo ad averla vista, è ascoltato dai carabinieri. Indagini concentrate sulle ore in cui la giovane è scomparsa.

Si concentra sulle ultime ore di vita di Zoe Trinchero il lavoro degli investigatori. La ragazza, 17 anni, è stata trovata senza vita lungo le sponde di un torrente nel centro di Nizza Monferrato, il paese dove abitava. In caserma viene ascoltato da ore un giovane che aveva passato la serata con lei ed è considerato l’ultimo ad averla vista.

Venerdì sera Zoe aveva terminato il turno al bar della stazione ferroviaria locale. Dopo il lavoro aveva raggiunto un gruppo di amici: cena a casa di uno di loro, poi l’allontanamento da sola. Secondo quanto riferito dalla madre, la figlia sarebbe dovuta rientrare, ma lungo il tragitto avrebbe incontrato un ragazzo.

Chi la conosce la descrive come una ragazza solare, con il desiderio di diventare psicologa per aiutare gli altri. Il giovane ascoltato dagli inquirenti, spiegano i coetanei, non avrebbe avuto una relazione con lei e sarebbe già fidanzato. Un amico, parlando tra conoscenti, ha detto di sperare che il responsabile venga individuato al più presto, senza però indicare certezze.

Secondo ricostruzioni circolate in paese, lo stesso ragazzo ora sentito dai carabinieri avrebbe in precedenza indicato un’altra persona come sospetta. Si tratta di un uomo con fragilità psichiche, già noto per piccoli episodi di vandalismo, che nella notte avrebbe rischiato un’aggressione da parte di alcuni abitanti arrivati sotto casa sua.

Gli accertamenti puntano a chiarire cosa sia successo nel lasso di tempo tra l’uscita di Zoe dal gruppo e il ritrovamento del corpo nel Rio Nizza. Un intervallo di diverse ore in cui della giovane non si sono avute notizie.

La scoperta è avvenuta poco prima di mezzanotte. Un residente, affacciato alla finestra, ha notato una sagoma vicino all’acqua. Sceso in strada, ha incrociato proprio gli amici della ragazza che, preoccupati per il suo silenzio, stavano già cercandola. Sono stati loro a entrare nel torrente nel tentativo di soccorrerla, ma all’arrivo di vigili del fuoco e sanitari Zoe era già morta.