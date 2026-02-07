Genoa-Napoli: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il Napoli torna in campo al Ferraris per la 24ª giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 18 contro il Genoa, con entrambe le squadre reduci da gare combattute nell’ultimo turno.

Il Napoli riparte dal successo interno contro la Fiorentina e fa visita al Genoa allo stadio Ferraris. La gara è in programma oggi, sabato 7 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 18, valida per la 24ª giornata di Serie A.

Gli azzurri arrivano dalla vittoria per 2-1 ottenuta al Maradona, mentre il Genoa ha incassato una sconfitta di misura all’Olimpico contro la Lazio, chiusa sul 3-2. Due risultati che pesano sul morale e sulla classifica alla vigilia del confronto.

Per il Genoa è previsto il 3-5-2 con Bijlow in porta; Marcandalli, Ostigard e Vasquez in difesa; Norton-Cuffy ed Ellertsson sugli esterni, Frendrup e Malinovskyi in mezzo al campo con Martin; davanti la coppia Vitinha-Colombo.

Il Napoli dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1: Meret tra i pali; Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus nel reparto arretrato; Gutierrez, McTominay, Lobotka e Spinazzola a centrocampo; Vergara ed Elmas alle spalle di Hojlund.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. La visione è disponibile su smart tv attraverso l’app ufficiale e in streaming su dispositivi mobili e piattaforma web.