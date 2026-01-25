Juventus-Napoli: orario, precedenti e dove vederla in tv

Sfida di cartello della 22ª giornata di Serie A all’Allianz Stadium: Juventus e Napoli si affrontano in un match decisivo per la classifica, con fischio d’inizio alle 18 e copertura tv e streaming completa.

Torino ospita il big match della 22ª giornata di Serie A. Oggi, domenica 25 gennaio, la Juventus riceve il Napoli all’Allianz Stadium in una gara che mette in palio punti pesanti. I bianconeri arrivano dal successo europeo contro il Benfica, superato 2-0 in casa, mentre gli azzurri sono reduci dall’1-1 ottenuto a Copenaghen.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18. La partita si inserisce in una lunga tradizione di confronti ad alta tensione tra le due squadre, spesso decisivi per gli equilibri del campionato e capaci di attirare l’attenzione ben oltre i confini nazionali.

Per la Juventus è atteso il 4-2-3-1 con Di Gregorio tra i pali; Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa; Locatelli e Thuram a schermare il centrocampo; Conceiçao, McKennie e Yildiz alle spalle di David. In panchina Spalletti.

Il Napoli dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1: Milinkovic-Savic in porta; Beukema, Buongiorno e Juan Jesus nel terzetto difensivo; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay e Spinazzola a centrocampo; Vergara ed Elmas a supporto di Hojlund. Allenatore Conte.

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN, accessibile tramite smart tv, e sui canali Sky Sport. La visione in streaming è disponibile su app DAZN, Sky Go e NOW, consentendo di seguire Juventus-Napoli anche da dispositivi mobili.