The Voice Senior: ultima serata di Blind su Rai 1 con scelte decisive dei coach

Stasera, venerdì 5 dicembre, su Rai 1 torna The Voice Senior con la quarta e ultima puntata dedicata alle Blind Audition. È il momento cruciale in cui i coach – Loredana Bertè, Clementino, Arisa e le new entry Nek e Rocco Hunt – completeranno le loro squadre selezionando i 24 concorrenti che accederanno al Knock Out, la semifinale del talent.

Ogni coach potrà scegliere sei talenti per il proprio team. Nella fase dei Knock Out, i concorrenti si sfideranno interpretando un brano assegnato dai rispettivi mentori. Saranno ancora i coach a decidere chi farà un passo avanti nella gara, fino ad arrivare ai tre artisti per squadra che voleranno in Finale.

Nell’atto conclusivo, sarà il pubblico da casa, tramite televoto, a determinare il vincitore di questa edizione. Anche in questa ultima puntata di Blind, i coach potranno utilizzare il tasto Blocco, che impedisce a un collega di scegliere un concorrente, e il tasto Seconda Chance, che offre una nuova opportunità a chi non ha convinto al primo tentativo.

Non mancheranno le performance dei concorrenti, che proporranno brani del miglior repertorio italiano e internazionale. Attese anche le esibizioni delle guest star e i duetti tra coach e partecipanti, arricchiti quest’anno dall’arrivo di Nek e Rocco Hunt.