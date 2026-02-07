Melissa Satta compie 40 anni: l'attico nel centro di Milano che racconta la sua nuova fase

Melissa Satta spegne 40 candeline a Milano, città diventata il suo centro di gravità. L’attico nel cuore della città racconta una fase di equilibrio tra lavoro, maternità e vita privata più riservata.

Quarant’anni compiuti oggi, sabato 7 febbraio, e una quotidianità costruita lontano dagli eccessi. Melissa Satta festeggia il compleanno nella città che da tempo ha scelto come casa: Milano. Qui lavora, cresce suo figlio e ha trovato una routine più stabile, scandita da impegni professionali e momenti privati protetti.

Il cuore di questa nuova fase è l’attico in un palazzo signorile del centro. Un’abitazione luminosa, pensata come rifugio urbano, che riflette un gusto essenziale e funzionale. Il salotto è dominato da una grande libreria a parete, elemento centrale dello spazio e segno di una casa vissuta ogni giorno.

La zona notte segue la stessa linea sobria. La camera da letto, giocata sui toni del bianco, privilegia luce e ordine. Accanto, una maxi cabina armadio organizza abiti e accessori, con soluzioni pratiche pensate per chi alterna set, studio televisivo e vita familiare.

Nata a Boston il 7 febbraio 1986, Melissa Satta è cresciuta in Sardegna prima di farsi conoscere dal grande pubblico all’inizio degli anni Duemila. La popolarità arriva con Striscia la Notizia, trampolino che le apre le porte della televisione e della moda.

Negli anni ha lavorato come modella, conduttrice e opinionista, passando con disinvoltura tra intrattenimento, sport e talk show. Parallelamente ha costruito una forte presenza sui social, dove racconta frammenti di lavoro e vita quotidiana.

È madre di Maddox, nato dalla relazione con Kevin Prince Boateng. Oggi è legata a Carlo Gussalli Berretta. Milano resta lo sfondo costante di questo equilibrio, tra impegni pubblici e una dimensione privata sempre più centrale.