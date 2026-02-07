Fischi per J.D. Vance alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026

Il vicepresidente degli Stati Uniti è stato accolto da fischi durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, allo stadio di San Siro, mentre sul maxischermo scorrevano le immagini delle delegazioni.

L’apparizione del vicepresidente americano J.D. Vance sugli schermi dello stadio di San Siro non è passata inosservata. Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, una parte del pubblico ha reagito con fischi e rumori di disapprovazione.

Vance era presente sugli spalti insieme alla moglie Usha. I due sono stati inquadrati mentre si alzavano in piedi, applaudivano e sventolavano bandierine statunitensi nel momento in cui veniva annunciato l’ingresso del Team USA.

La reazione sonora, composta da fischi e qualche coro, si è sovrapposta agli applausi che accompagnavano la sfilata degli atleti. Un contrasto netto, che ha reso evidente come l’entusiasmo fosse rivolto soprattutto agli sportivi e non ai rappresentanti politici.

Anche i commentatori della diretta televisiva hanno segnalato la presenza di fischi e sibili in sottofondo durante l’inquadratura della coppia americana, confermando quanto percepito all’interno dello stadio.

Il clima non è apparso ostile verso gli Stati Uniti in generale. Nel corso della stessa serata, l’esibizione musicale di Mariah Carey, che ha alternato brani in italiano e in inglese, è stata accolta senza contestazioni.