Milano Cortina 2026, iniziano le Olimpiadi invernali: prime gare, orari e dove seguirle

Al via le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 con le prime gare ufficiali e le prove cronometrate. Curling protagonista in serata, mentre sci alpino e slittino scaldano i motori già oggi.

Scattano oggi le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, con il debutto ufficiale delle competizioni. La prima disciplina a entrare in scena è il curling, che apre il programma con il doppio misto nella fase a gironi.

Le prime partite sono in calendario in serata. Dalle 19.05 si affrontano Svezia e Corea del Sud, seguite da Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Repubblica Ceca ed Estonia-Svizzera, tutte valide per la fase iniziale del torneo.

Leggi anche Milano Cortina 2026: Laura Pausini protagonista della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali

Nel corso della giornata sono previste anche le prime prove cronometrate di sci alpino. Alle 11.30 si svolge la prima prova della discesa maschile, con diversi azzurri al via tra cui Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Christof Innerhofer.

Spazio anche allo slittino. Dalle 19.30 è in programma la prima e la seconda prova cronometrata del singolo maschile, con Leon Felderer, Alex Gufler e Dominik Fischnaller impegnati sul tracciato.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, le gare di oggi non sono trasmesse in diretta tv in chiaro. Le prove di sci alpino e alcuni incontri di curling sono disponibili in streaming su Eurosport 1 e Dazn, mentre Discovery Plus e Hbo Max offrono la visione online di sci alpino e curling.